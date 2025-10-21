Стоимость шиномонтажа в России поползла вверх — где автомобилистам придется заплатить больше всего?

Автомобилисты России начинают узнавать цены на услуги по замене колес с летнего варианта на зимний. Во многих регионах стоимость услуг, как и самих шин, выросла, сообщил newstracker.ru.

Стоимость замены колес в ХМАО за год увеличилась почти на 17%. В Ставропольском крае и в СКФО цены также выросли. В СКФО за установку одного колеса автомобилистам предстоит заплатить около 300 руб. Замены всех шин обойдется в более чем 1,2 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом стоимость повысилась на 17%.

По информации издания, наибольшая стоимость услуг шиномонтажа зафиксирована в Ставропольском крае, где средний ценник за замену комплекта покрышек начинается от 2,5 тыс. руб. В Дагестане ситуация для автовладельцев несколько благоприятнее — базовая стоимость услуги здесь стартует с отметки в 1,2 тыс. руб. Однако, как уточняется, итоговая сумма может оказаться выше, если потребуется проведение дополнительной процедуры — балансировки колес.

Ранее автоэксперт Кирьянов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что зимняя резина должна быть с износом не менее 30%.