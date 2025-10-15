Износ не менее 30%: когда в Подмосковье менять резину на зимнюю и какую выбрать — советы автоэксперта

В Москву и Московскую область уже пришли осенние холода, значит, и гололедица со снегом не за горами. Кто-то уже начал менять летние колеса на зимние, а кто-то предпочитает подождать более холодной погоды. Стоит ли менять резину сейчас и как выбрать ее правильно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт по ремонту и обслуживанию автомобилей Руслан Кирьянов.

По его словам, на данный момент уже поменявших колеса водителей в Московской области практически нет, так как ближайшие осадки в виде снега будут быстро таять, а значит не несут опасности для автомобилистов.

«В Подмосковье, как и в большинстве регионов Центральной России, переход на зимнюю резину целесообразно осуществлять в период с последних чисел октября по первые числа ноября. Главный фактор — устойчивая среднесуточная температура воздуха от +5 до +7 градусов и ниже. При достижении этих температур летние покрышки утрачивают свою гибкость, что негативно сказывается на качестве сцепления с дорожным покрытием и приводит к удлинению тормозного пути автомобиля», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом экономить на зимней резине, по словам специалиста, ни в коем случае нельзя, так как от этого зависит безопасность на дороге.

«Резина должна быть с износом не менее 30%. Если износ больше — она уже теряет свои качества. На всех колесах есть метки, с помощью которых можно узнать уровень износа. Также важно оценивать ваш маршрут в течение зимы — если больше ездить за город, то стоит использовать шипованные колеса, а если по городу, то липучки. Подходящая для смены резины погода, по данным синоптиков на сегодняшний день, ожидается только в конце октября, поэтому пока можно спокойно ездить на летней», — заключил автоэксперт.

