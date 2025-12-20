«Стоит быть менее лаконичными»: кремлевский журналист о реакции властей Ульяновска на жалобу в стиле XIX века

Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем телеграм-канале порекомендовал региональным пиарщикам выбирать менее лаконичные формулировки. Таким образом он прокомментировал информацию, согласно которой администрация Ульяновска разыскивает автора жалобы на прямой линии с президентом.

Ульяновские власти хотят встретиться с автором обращения к президенту РФ Владимиру Путину, который написал о жизни в Ульяновске на уровне 19-го века, сообщили РИА Новости в администрации города. Сотрудники отметили, что в сообщении не были указаны контакты автора. В администрации не поняли сравнения горожанина. Они хотели бы попросить прокомментировать свою позицию.

«Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?» — с таким вопросом к президенту обратился местный житель.

Журналист Александр Юнашев обратил внимание на формулировку, которая употреблена в некоторых сообщениях.

«Администрация Ульяновска разыскивает автора обращения, который пожаловался Путину на уровень жизни в городе», — написал журналист.

Корреспондент призвал региональных пиарщиков в своих сообщениях быть менее лаконичными.

«А то аж страшно стало за человека», — отметил Александр Юнашев.

