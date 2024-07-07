Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с CBS отметил, что никто не давал Украине гарантий того, что ее примут в НАТО в течение десяти лет. Стоит понимать, что членство Украины в военном альянсе — достаточно сложный вопрос.

Самое главное условие, которое киевскому режиму необходимо выполнить для членства в НАТО, — это одержать победу в зоне СВО. В свою очередь у военного альянса также есть приоритетное на данный момент задание — оказывать всестороннюю поддержку Украине, чтобы она могла успешно вести боевые действия в зоне спецоперации.

«Никто конкретно про десять лет не говорил», — отметил Столтенберг в беседе с CBS.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что мирное соглашение между Россией и Украиной возможно только при условии, если все пункты договора будут гарантировать Киеву справедливость и надежность принятых решений.

Спикер напомнил о саммите, который запланирован на 9 июля в Вашингтоне. Мероприятие продлится три дня. Его участники намерены согласовать решение об образовании объединенного командования в ФРГ для координации поддержки Киеву. Также будет рассмотрен вопрос функционирования логистических хабов.

Несколько дней ранее в интервью агентству DPA генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что к 2034 году Украина все-таки станет равноправным членом альянса. Однако не стоит забывать, что многие страны стремятся стать партнером НАТО. Йенс Столтенберг признался, что все время пребывания на занимаемой должности, он приближал мечту украинцев к осуществлению.

Ранее мы сообщали, что постпред Крыма Георгий Мурадов обвинил НАТО в захвате исторических территорий России.