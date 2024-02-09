Стоматолог-терапевт Каримов рассказал, как экономить на лечении зубов

Главное правило, которое поможет экономить на услугах стоматолога — это своевременно обращаться к специалисту. Стоматолог-терапевт Сергей Каримов не понимает, почему в обществе принято следить за состоянием ногтей и рук и посещать салон красоты раз в месяц, но годами не появляться в кабинете у стоматолога, пишет интернет-портал KazanFirst .

«Почему-то у нас люди ходят раз в месяц на маникюр, но забывают про зубы, — возмущается Сергей Каримов. — Если ходить на профилактические приемы, то можно никогда не узнать, что такое дорогое лечение».

Эксперт также отметил, что с самого рождения ребенка родителям необходимо следить за ростом зубов. При необходимости рекомендовано записываться на прием к стоматологу. Решить многие проблемы, например, откорректировать прикус, намного проще именно в детском возрасте.

Доктор также советуют следить за рационом питания, исключая из меню газированные напитки, особенно шипучие, а также слишком насыщенную еду (острую, горькую, соленую).

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