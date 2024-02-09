Подмосковные стоматологи рассказали, как обезопасить себя от кариеса и сохранить здоровье зубов

Детский стоматолог Истринской стоматологической поликлиники Елена Харламова рассказала, как обезопасить себя от кариеса и сохранить здоровье зубов.

В первую очередь, нужно обратить внимание на качество воды. К примеру, если в воде много фтора, на зубах могут появиться пятна, так как избыток фтора разрушает их. В связи с этим следует выбрать зубную пасту без фтора.

Затем нужно определиться, какую пасту использовать — профилактическую или лечебную. При этом следует помнить, что постоянно пользоваться лечебными пастами нельзя. В постоянном режиме следует использовать пасты, которые защищают от кариеса. Интервал защиты зубов составляет 12 часов.

«Если вы к обеду чувствуете, что ваши зубы потеряли гладкость, ваша паста неэффективна», - подчеркнула врач, добавив, что в этом случае необходимо исключить некоторые заболевания ЖКТ.

При выборе зубной щетки следует учитывать ее размер, состояние собственного прикуса. Щетка должна иметь удобную ручку и комфортно размещаться в полости рта. Менять щетки необходимо по мере износа.

«Кроме того, если вы перенесли вирусное или инфекционное заболевание, щетку тоже нужно менять — помыть, обработать кипятком не поможет», - добавила стоматолог.

В случае проблем с деснами или слизистой некоторое время можно пользоваться мягкой щеткой, но для постоянной чистки лучше выбирать щетки средней жесткости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в области к единому стандарту приведут все стоматологии.