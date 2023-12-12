Сторона защиты просила суд поменять убийце и насильнику из Ижевска меру пресечения

Сторона защиты просила Верховный суд Удмуртии отменить решение об удержании подозреваемого в убийстве своей жены и изнасиловании 11-летней падчерицы в СИЗО. Адвокаты настаивали на удержании задержанного, который ранее уже был судим, под домашним арестом, сообщает udm-info.ru . Суд отклонил предложение.

«Наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) составляет до 15 лет лишения свободы, по ст. 131 ч. 4 п. б УК — до 20 лет лишения свободы, по ст. 132 ч. 4 п. б УК РФ — до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда.

Инцидент произошел в конце ноября. Согласно предварительной версии следствия, ранее судимый гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент ссоры с женой, брак с которой официально зарегистрирован не был, мужчина задушил ее. Женщине было 44 года.

Предполагается, что после этого он изнасиловал 11-летнюю дочь гражданской жены. 27-летнего Тимура Ахтямова задержали. Следователи проверяют показания свидетелей. Девочка также давала показания, но в присутствии детского психолога.

Ранее Верховный суд Удмуртии вынес приговор жителю республики, который убил молотком 82-летнюю пенсионерку, предварительно украв у нее электрический чайник, продукты питания, бытовую химию и немного денег. Сумма ущерба составила немного более пяти тысяч рублей.