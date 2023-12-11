Убил ради 5 тысяч рублей: Верховный суд Удмуртии вынес приговор жителю республики

Жителя Игринского района Верховный суд Удмуртии приговорил к 17 годам лишения свободы за убийство 82-летней женщины и за грабеж, сообщает udm-info.ru .

Инцидент произошел в 2017 году. В ночь на 9 марта мужчина пришел со своим знакомым в гости к 82-летней местной жительнице. Мужчины остались распивать спиртные напитки, а хозяйка пошла спать. Подсудимому пришло в голову воспользоваться тем, что женщина уснула. Он решил украсть у нее ценные вещи.

Мужчина обыскал все полки и места, где могли храниться деньги или ценные вещи. Подсудимый даже зашел в комнату женщины и также начал обыск. Хозяйка проснулась. Мужчина нанес ей несколько ударов по голове молотком. Пенсионерка скончалась от полученных травм.

Грабитель нашел в доме пожилой женщины только 5 877 рублей. Кроме того, он украл электрический чайник и продукты питания, а также бытовую химию.

Такой версией происходящего поделились следователи. Суд согласился, что именно таким образом могла развиваться ситуация в ночь, когда погибла женщина. Подсудимый своей вины не признал. Ранее мужчина уже бы судим. Отбывать наказание гражданин будет в колонии особого режима.

Ранее стало известно, что в Орловской области осудили мужчину, который сначала пытал раскаленным утюгом знакомого, а потом зарезал его ножом.