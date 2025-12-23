Страдающим алкоголизмом помогают в отделах по трезвости при храмах в Подмосковье

В Московской области при многих храмах действуют специальные отделы и общества трезвости, оказывающие поддержку людям, страдающим алкогольной зависимостью.Однако священнослужитель отметил, что помощь возможна только в том случае, если сам человек осознает проблему и готов принять содействие.

«Человек должен сам прийти к осознанию ситуации и понять, что ему нужна помощь. Это такой важный духовный принцип. Он касается не только алкоголиков», — отметил отец Вадим.

По словам отца Вадима, христианский долг — молиться за любого, кто испытывает подобную немощь. Однако ключевым моментом является волеизъявление самого страждущего: если он делает шаг навстречу, просит о помощи или дает понять, что она нужна, его необходимо поддержать.

Участие в таких обществах абсолютно бесплатно и доступно как для самих зависимых, так и для их родственников. Помимо духовной поддержки через общую молитву и общение, участники могут получить профессиональные рекомендации от священников, психологов и врачей.

Организуются выездные мероприятия — семинары и конференции на уровне епархии. В сложных случаях специалисты помогают с подбором подходящего реабилитационного центра. Найти ближайшее общество трезвости можно с помощью специальной интерактивной карты.

«У нас есть батюшка, настоятель Александр. Он занимается отделом по трезвости и проводит встречи на приходе, когда люди с такой проблемой — с зависимостями приходят, общаются друг с другом и обсуждают еженедельно какие-то наболевшие темы. Общество это закрытое, все сугубо инкогнито», — пояснил священник Вадим Куров.

Ранее сообщалось, что священник-химик открывает в Коломне предновогодние курсы трезвости.