Страх длился почти сутки: в Тульской области режим БПЛА объявляли несколько раз

По информации издания, режим беспилотной опасности объявляли несколько раз — после непродолжительной паузы жителей региона снова призвали к бдительности. Россиянам напомнили номера экстренных служб, к специалистам которых рекомендовано обращаться в случае непредвиденной ситуации. Жителей Тульской области просили сохранять спокойствие.

«Важно сохранять спокойствие», — указано в статье «Тульских известий».

По данным издания, губернатор региона Дмитрий Миляев проинформировал, что в ночь на 26 марта в Тульской области уничтожили четыре вражеских беспилотника. Согласно предварительным данным, в результате атаки никто из жителей не пострадал.

По информации главы региона, на возможные места падения обломков БПЛА оперативно прибыли специалисты. В их задачу входил осмотр территорий для фиксации повреждений в случае их обнаружения.

Эксперты неоднократно отмечали, что в случае обнаружения обломков БПЛА важно отойти от объекта на безопасное расстояние и проинформировать о находке экстренные службы. Предпринимать любые действия самостоятельно запрещено в целях безопасности гражданского населения.

Ранее сообщалось, что в небе над Ленобластью силами ПВО сбито более 20 дронов.