Страх длился почти сутки: в Тульской области режим БПЛА объявляли несколько раз
В Тульской области режим опасности БПЛА противника действовал около 16 часов
В Тульской области режим опасности атаки БПЛА действовал около 16 часов, сообщили «Тульские известия».
По информации издания, режим беспилотной опасности объявляли несколько раз — после непродолжительной паузы жителей региона снова призвали к бдительности. Россиянам напомнили номера экстренных служб, к специалистам которых рекомендовано обращаться в случае непредвиденной ситуации. Жителей Тульской области просили сохранять спокойствие.
«Важно сохранять спокойствие», — указано в статье «Тульских известий».
По данным издания, губернатор региона Дмитрий Миляев проинформировал, что в ночь на 26 марта в Тульской области уничтожили четыре вражеских беспилотника. Согласно предварительным данным, в результате атаки никто из жителей не пострадал.
По информации главы региона, на возможные места падения обломков БПЛА оперативно прибыли специалисты. В их задачу входил осмотр территорий для фиксации повреждений в случае их обнаружения.
Эксперты неоднократно отмечали, что в случае обнаружения обломков БПЛА важно отойти от объекта на безопасное расстояние и проинформировать о находке экстренные службы. Предпринимать любые действия самостоятельно запрещено в целях безопасности гражданского населения.
