Украинское издание « Страна » сообщает, что киевляне массово несут цветы к Вечному огню в память о погибших советских воинах в годы Великой Отечественной войны. Таким образом горожане столицы нарушают указ президента Украины Владимира Зеленского, выпущенного им в июне 2023 года.

Согласно принятому указу, Украина не будет официально и торжественно отмечать День Победы. Это первый раз за все годы независимости государства, когда проведение памятных мероприятий запрещено. В качестве альтернативы украинцам предложено организовывать памятные акции 8 мая.

«Объяснил такой шаг Зеленский тем, что «именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта» и в эту дату празднуют «большинство народов мира», — напомнило издание «Страна».

Несмотря на это, 9 мая киевляне возлагают цветы. Примечательно, что возле Вечного огня в столичном парке Славы лежит венок от президента Украины Владимира Зеленского. «Страна» отмечает, что неизвестно, когда именно лидер его принес. Возможно, акция памяти с участием Зеленского прошла 8 мая.

Ранее официальный МИД РФ Мария Захарова призвала украинцев ничего не боятся. Если есть искреннее желание праздновать 9 мая, то не стоит себе в этом отказывать.