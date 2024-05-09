Захарова напомнила украинцам накануне 9 мая, что «место подвигу есть всегда и везде»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС , приуроченное к празднику Великой Победы, обратилась к жителям Украины и всего мира.

Спикер призвала тех украинцев, которые хотят отметить День Победы, не отказываться от своего решения. К заветной победе шли многие страны, которые тогда мирно сосуществовали в составе СССР. Долгожданная победа далась советскому народу тяжело: на фронте гибли люди. Однако народ не падал духом. Он боролся, проявляя свою синергию и сплоченность.

«Капля камень точит, и просто еще раз обратитесь к временам, к истории, к материалам Второй мировой войны и помните о том, что место подвигу есть всегда и везде», — подчеркнула Захарова.

Мария Захарова считает, что если бы советский народ не был настолько единым и целеустремленным, Европе пришлось бы еще много месяцев бороться с фашистским режимом самостоятельно. Значимую роль сыграли партизанские движения и движения антифашистов в Западной Европе. Современному поколению всего мира важно знать историю Второй мировой войны, чтобы понимать, как зарождалось сопротивление. Ведь в 1941 году народ еще не был таким единым.

«И то, с чем мир подошел к 1945 году, я имею в виду вот эту полноформатную борьбу с нацизмом, фашизмом, никто, я думаю, себе не мог представить ни в 1941 году, ни даже в 1942 году», — высказала мнение Мария Захарова.

Мария Захарова уверена, что жители многих стран это понимают, но действующий политический режим граждан не позволяет им высказываться свободно.

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