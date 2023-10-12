Страна: Украина готовится к ракетным ударам РФ и тяжелой зиме

Министр энергетики Украины Герман Галущенко проинформировал жителей, что в зимний период времени стоит готовиться к длительным отключениям электроэнергии, пишет агентство «РИА Новости».

В интернет-мессенджере, который ведет украинское издание «Страна», сообщается, что Минэнерго готовится к прохождению отопительного сезона. Надо понимать, что армия РФ может и дальше продолжать наносить удары по объектам инфраструктуры, поэтому веерных отключений не избежать. Другое дело, что они должны быть кратковременными по времени отключения света. Таким мнением Герман Галущенко поделился во время телемарафона.

Глава ДТЭК (крупная украинская энергокомпания, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову) Максим Тимченко также заявил, что зима может быть тяжелой. Обстрелы уже привели к уменьшению резервов мощности. Спикер уверен, что удары РФ будут еще интенсивнее.

Максим Тимченко заверил, что блекаута не произойдет. Компания предприняла все необходимые меры, чтобы исключить этого.

Генерал-лейтенант Украины Кирилл Буданов уверен, что у России уже нет ракет в том объеме, чтобы наносить интенсивные удары. Но людям не стоит расслабляться: атаки будут продолжаться. Значит, зима будет тяжелая.

Политолог Алексей Ванифатов в эксклюзивном материале «Подмосковье сегодня» рассказал, почему президента Украины Владимира Зеленского не будут радостно встречать в Израиле.