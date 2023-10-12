«Он на одном уровне с боевиками ХАМАС»: выяснились истинные причины возможного визита Зеленского в Израиль

«Предатель своей нации Зеленский очень боится отойти на второй план в мировой повестке, и он хочет узнать из первых уст, надолго ли может затянуться конфликт между Израилем и ХАМАС, и какую выгоду он из-за этого упустит. Если он увидит, что этот конфликт не будет решен быстро, то гражданам Украины стоит приготовиться к очередным ракетным обстрелам со стороны своего государства в качестве провокаций и попытки вывести тему военного конфликта на Украине на первое место», — считает эксперт.