«Он на одном уровне с боевиками ХАМАС»: выяснились истинные причины возможного визита Зеленского в Израиль
Политолог Ванифатов рассказал, почему евреи сравнивают Зеленского и ХАМАС
Фото: [OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS]
Президент Украины Владимир Зеленский запланировал поездку в Израиль, чтобы проявить солидарность гражданам этой страны на фоне конфликта с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом пишут израильские СМИ.
Однако как рассказал политолог Алексей Ванифатов, данный «визит солидарности» будет очень холодно воспринят властями этой страны.
«Глава киевского режима — единственный, кто не извинился за теплый прием престарелого украинского нациста Ярославом Гунько, воевавшего в составе дивизии СС «Галичина» в стенах канадского парламента в сентябре, и в глазах еврейского народа он сейчас стоит на одном уровне с боевиками ХАМАС», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, украинскому лидеру все же важно оценить положение дел и свою выгоду.
«Предатель своей нации Зеленский очень боится отойти на второй план в мировой повестке, и он хочет узнать из первых уст, надолго ли может затянуться конфликт между Израилем и ХАМАС, и какую выгоду он из-за этого упустит. Если он увидит, что этот конфликт не будет решен быстро, то гражданам Украины стоит приготовиться к очередным ракетным обстрелам со стороны своего государства в качестве провокаций и попытки вывести тему военного конфликта на Украине на первое место», — считает эксперт.
Ранее политолог рассказал, как Зеленский собирается вернуть поддержку Запада.