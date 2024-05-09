«Страна»: в Киеве на пенсионерку составили протокол из-за желания возложить цветы в военной форме матери

Украинское издание « Страна » сообщает, что в Киеве, 9 мая, женщине не разрешили возложить цветы к Вечному огню из-за того, что она пришла в форме военных лет.

Женщина рассказала, что ее зовут Галина Савченко. Она является представителем всеукраинского союза советских офицеров. Организация официально зарегистрирована украинским Минюстом. Пенсионерке неизвестно, на каком основании она не имеет право возложить цветы к Вечному огню в советской военной форме и пилотке, на которой изображена красная звезда.

Сотрудник правоохранительных органов заявил, что своим внешним видом женщина нарушает законодательство Украины. Ей предложили два варианта: либо снять форму и возложить цветы в другой одежде, либо проехать в Печерское управление полиции для составления административного протокола.

«Я не могу снять. Это моя форма. В ней мама пришла с фронта. Мама! Мой отец лежит под Сталинградом», — заявила женщина.

На пенсионерку составили протокол об административном правонарушении. На сторону женщины стали люди, которые находились возле Вечного огня в Киеве и были свидетелями происшедшего. Они настаивали, чтобы сотрудники правоохранительных органов отпустили женщину.

Ранее мы сообщали, что жители и гости украинской столицы игнорируют указ президента Владимира Зеленского и 9 мая, в День Победы, несут цветы к Вечному огню, чтобы почтить память погибших советских воинов.

Напомним, в России проходит множество различных торжественных мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы. Люди возлагают цветы к мемориалам. Во время парада в Москве была объявлена минута молчания. Во многих городах проходят концерты. Люди радуются, что предки сумели победить. Россияне чтят память погибших.