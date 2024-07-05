Алла Пугачева переезжает с детьми в Латвию без Максима Галкина

Исполнительница хита «Миллион роз» снова меняет место жительства. Побывав длительное время в Израиле и на Кипре, певица теперь намерена обосноваться в Латвии, причем без своего супруга-иноагента. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на бывших сотрудников звезды.

75-летняя примадонна уже позаботилась о месте жительства: она переедет в арендованный дом в Юрмале, захватив с собой 10-летних детей Гарри и Лизу. Жить троица будет под охраной и видеонаблюдением, безопасность и другие вопросы решили основательно. По предварительным сведениям, Максим Галкин* с семьей пока не поедет, но может присоединится к ним позже.

«Алла будет в Юрмале через несколько дней – после выходных. Там для нее уже подготовили жилье – убрались в арендованном доме», - сообщили источники КП.

Не исключено, что артистке будет легче дышать в Юрмале, ведь там нет убийственной жары, как в Израиле или на Кипре.

Отметим, что Алла Пугачева застанет в Юрмале традиционный фестиваль Лаймы Вайкуле с 26 по 28 июля. Однако ранее эксперты отмечали, что посещение такого мероприятия чревато ухудшением репутации. Примадонне до сих пор припоминают ее слова про холопов и рабов после побега из РФ, а концерт коллеги по цеху может усугубить ситуацию. Ведь известно, что Вайкуле направит в ВСУ часть денег с выступления.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева почти не выходит из дома на Кипре.

*Максим Галкин включен в список физлиц-иноагентов по решению Минюста РФ