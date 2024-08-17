«Страна.ua»: на машиностроительном заводе в Краматорске прогремел взрыв

Украинские СМИ сообщили о взрыве, который прогремел в Краматорске, предположительно, на территории крупного машиностроительного завода, сообщила Lenta.ru со ссылкой на издание «Страна.ua».

Предположительно, удар, повлекший взрыв, пришелся по Новокраматорскому машиностроительному заводу, который является одним из наиболее крупных предприятий машиностроения в мире и находится под контролем Украины. Завод находится в Краматорске.

Другие подробности по данному взрыву неизвестны, Минобороны РФ пока не комментировало удар по Краматорску. Основное направление производства НКМЗ — тяжелое машиностроение.

Ранее на Западе заявили о невозможности переговоров ВСУ с Россией, пока украинские войска находятся на территории российского государства.