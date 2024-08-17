Украину предупредили о невозможности переговоров с Россией, пока боевики ВСУ остаются на территории Курской и соседних областей, сообщило РИА Новости.

Ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в X (бывший Twitter), что не видит возможности для переговоров Москвы и Киева в текущей ситуации. Он подчеркнул, что дискуссия невозможна, пока на территории России остается хоть один украинский солдат.

Боуз добавил, что те на Западе, кто сегодня надеется на начало переговоров, «совершенно не знают русских».

Зачистка украинских группировок на территории приграничных регионов России продолжается. Операция ВСУ в Курской области началась рано утром 6 августа. В ходе последующих дней пострадало и погибло много мирных жителей, обстрелам подвергались жилые дома и гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что атаку ВСУ на Курскую области на Западе считают абсолютно недальновидным решением.