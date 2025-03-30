Страны Балтии уверены в угрозе со стороны РФ в случае прекращения огня на Украине

Министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене заявили, что прекращение огня на Украине усилит угрозу безопасности для стран Балтии, сообщила британская газета Financial Times.

Министры считают, что во время паузы в момент перемирия на Украине военнослужащие России начнет перегруппировку войск на северо-восточном фланге НАТО. По их данных, Москва работает над наращиванием военного производства. Как только администрация президента США Дональда Трампа договорится о прекращении огня, Россия разместит дополнительные войска вблизи государственных границ стран Прибалтики.

«Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем лгать себе, что после Украины с Россией будет покончено. Россия воспользуется этим временем после прекращения огня, чтобы нарастить свой военный потенциал. У них уже есть огромная, обученная воевать армия, которая станет еще больше», — заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Министры стран заявили, что не намерены отправлять свои войска на Украину с целью миротворческой миссии. Иначе границы республик станут более уязвимыми и незащищенными. Отправка войск станет для стран Балтии ловушкой.

По данным издания, после завершения конфликта многие российские военнослужащие захотят продолжить военное дело. Армия России получила большой опыт во время СВО, поэтому стала еще сильнее.

Ранее сообщалось, что главы МО четырех стран заявили о желании выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин.