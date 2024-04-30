Страны G7 намерены полностью отказаться от импорта газа из России в знак поддержки Украины
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Министры энергетики Группы семи с 29 по 30 апреля проводили встречи с целью обсуждения дальнейшего плана развития в сфере энергетики. По итогам мероприятий участники G7 сделали ряд заявлений, сообщил ТАСС.
Министры энергетики стран Группы семи едины во мнении, что необходимо продолжать работу над возможностью полностью отказаться от импорта российского газа в ближайшее время. Подобная тенденция станет крайне важной именно для Украины, что особенно ценно для всех стран G7.
«Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», — сказано в документе, который опубликовала пресс-служба председательства Италии в G7.
Главы Минэнерго стран «семерки» для реализации плана предлагает увеличивать поставки сжиженного газа. Чтобы не допустить дефицита газа, необходимо инвестировать в развитие отрасли. Государства должны оказывать поддержку компаниям, которые захотят выступить инвесторами. Главное требование — инвесторы не вправе нарушать условия договора, принятого в рамках развития климатических программ. Отказ от российского газа будет проходить поэтапно и постепенно.
Ранее мы сообщали, что 14-й пакет санкций против России выгоден только США. Американские компании смогут реализовывать СПГ-проекты по всему миру, убрав главного конкурента — Россию.