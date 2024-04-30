Страны G7 намерены полностью отказаться от импорта газа из России в знак поддержки Украины

Министры энергетики Группы семи с 29 по 30 апреля проводили встречи с целью обсуждения дальнейшего плана развития в сфере энергетики. По итогам мероприятий участники G7 сделали ряд заявлений, сообщил ТАСС .

Министры энергетики стран Группы семи едины во мнении, что необходимо продолжать работу над возможностью полностью отказаться от импорта российского газа в ближайшее время. Подобная тенденция станет крайне важной именно для Украины, что особенно ценно для всех стран G7.

«Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», — сказано в документе, который опубликовала пресс-служба председательства Италии в G7.

Главы Минэнерго стран «семерки» для реализации плана предлагает увеличивать поставки сжиженного газа. Чтобы не допустить дефицита газа, необходимо инвестировать в развитие отрасли. Государства должны оказывать поддержку компаниям, которые захотят выступить инвесторами. Главное требование — инвесторы не вправе нарушать условия договора, принятого в рамках развития климатических программ. Отказ от российского газа будет проходить поэтапно и постепенно.

Ранее мы сообщали, что 14-й пакет санкций против России выгоден только США. Американские компании смогут реализовывать СПГ-проекты по всему миру, убрав главного конкурента — Россию.