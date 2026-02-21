Страшная расплата: россиянка подожгла дом после ссоры — трое не успели выбраться

В Краснотуранском районе разгорелась семейная трагедия, унесшая жизни трех человек. Жертв могло быть больше — четверо мужчин смогли выбраться из горящего здания. Подробностями поделились в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, сообщило РИА Новости.

В ночь на 21 февраля при тушении пожара в частном доме на улице Гагарина в селе Тубинск спасатели обнаружили тела троих мужчин с сильными термическими повреждениями.

По версии следствия, днем 20 февраля семеро местных жителей распивали спиртное в указанном доме. Вечером туда пришла жена одного из участников застолья. Возмутившись количеством выпитого, женщина облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Четверым мужчинам удалось выскочить, трое, предположительно, находившиеся в сильном опьянении, выбраться не смогли и погибли.

«По данному факту Краснотуранским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы села Тубинск Краснотуранского района по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом)», — сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации ведомства, подозреваемая задержана. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Следователи продолжают работу по сбору доказательств.

