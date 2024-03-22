«Страшно смотреть в будущее»: гидролог Расаев обеспокоен состоянием реки Тура

21 марта уровень воды в реке составлял -59 сантиметров. Такой показатель — исторический минимум. Пришла весна, лед начинает трескаться, а река наполняться талыми водами. Обычно Тура разливается в период с 1 апреля. В нынешнем году не стоит ожидать привычного наполнения реки.

Гидролог Андрей Расаев назвал две причины, которые ухудшают состояние реки. Первое — жаркое лето. Теперь каждый год летом градусный столбик термометра повышается слишком высоко. Второе — тенденция к мировому потеплению.

«Сейчас попросту страшно смотреть в будущее», — делится опасениями с «Нашим городом» гидролог Андрей Расаев.

Рыбы и другие обитатели реки также прочувствуют обмеление. Особенно тревожным для них станет засушливый летний период. Чем меньше уровень воды, тем быстрее она будет прогреваться. То есть рыбам придется жить в горячей луже.

Пострадают и жители Тюмени. На фоне снижения уровня воды в Туре в городе уже объявлен режим повышенной готовности. Вопрос с обеспечением водой стоит остро.

Ранее эксперты сошлись во мнении, что многие реки России могут обмелеть из-за засушливой жаркой погоды в летний период времени и недостаточного количества выпавшего снега в зимнее время года.