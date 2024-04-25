«Страсти»: Блиновская продает дом в Подмосковье за 920 миллионов рублей

Блогер Елена Блиновская пытается продать особняк в Истре за 920 миллионов рублей, сообщает издание «Страсти» .

После сообщений в СМИ о том, что блогер Елена Блиновская намерена продать все имущество для погашения задолженности, корреспондент «Страстей» решил провести мониторинг объявлений.

Журналист нашел объявление о продаже особняка в Истре, который расположен в элитном жилом комплексе «Миллениум парк». Автор материала сравнил фотографии дома, выложенные на сайте объявлений, со снимками, сделанными во время обыска следователями у Елены Блиновской. Они идентичны: фасад дома и интерьер комнат полностью совпадает.

Особняк в Подмосковье площадью 2000 кв.м. продают за 920 миллионов рублей. На двух этажах расположились восемь спален и 11 санузлов. Также размещены гардеробная, спортзал, постирочная, хаммам и бассейн.

«Страсти» отправили запрос риелторам, продающим объект. На данный момент официальные комментарии о том, кто является собственником особняка в Истре, не поступали.

Ранее мы сообщали, что правоохранительные органы ведут проверку законности контракта Блиновского с Минобороны России.