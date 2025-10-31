Стратегический план для моря и катастрофический дисбаланс для глухих: о чем заставляют задуматься две даты 31 октября

В пятницу, 31 октября, международное сообщество отмечает две значимые даты, призванные обратить внимание на важные экологические и социальные проблемы, сообщил sovainfo.ru.

По информацию издания, в 1996 году 31 октября шесть причерноморских государств заключили Стратегический план действий по спасению Черного моря, что положило начало Международному дню этого водоема. Согласно информации о целях инициативы, документ был разработан для консолидации усилий в борьбе с критическими угрозами морской экосистеме — чрезмерным выловом рыбы, химическим загрязнением акватории и последствиями изменения климата.

По данным издания, 31 октября проходит День сурдопереводчика, учрежденный в 2003 году по инициативе Всероссийского общества глухих. Как сообщают в организации, эта дата призвана осветить трудности, с которыми сталкиваются люди с нарушениями слуха, и острую нехватку квалифицированных специалистов по языку жестов. По последним данным, в стране работает не более 900 сурдопереводчиков, что создает катастрофический дисбаланс: на одного такого специалиста теоретически может приходиться до 100 тыс. слабослышащих граждан, нуждающихся в профессиональной коммуникационной поддержке.

