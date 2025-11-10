Стрелка из стриптиз-клуба в Кемерово отправили в СИЗО до 8 января

В телеграм-канале СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировали о решении суда направить задержанного по подозрению в убийстве жителя Кемерово в СИЗО, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». По информации издания, 26-летнего мужчину убили возле стриптиз-клуба. Еще одного ранили.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту подозрений в убийстве одного человека и покушении на убийство двух и более лиц. Следователь подал прошение в суд избрать меру пресечения.

По информации СК, после задержания у подозреваемого провели обыск: в автомобиле был обнаружен пистолет. Инцидент произошел вблизи клуба. Правоохранители проанализировали камеры видеонаблюдения. Причины конфликта на данный момент не разглашаются. Второй 40-летний пострадавший находился в больнице: у него диагностировано ранение верхней конечности и брюшной полости. Свидетели дали показания. Расследование продолжается: ожидаются результаты различных анализов.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2026 года.

