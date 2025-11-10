От бытовой расправы до массового нападения: в Екатеринбурге мужчина убил тещу и продолжил бойню в магазине

В Екатеринбурге произошла череда жестоких инцидентов с летальным исходом. По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил убийство женщины на глазах у своего ребенка, после чего направился в близлежащий магазин, где атаковал случайных посетителей.

Как сообщило информагентство URA.RU со ссылкой на осведомленный источник и свидетельницу происшествия, первое преступление было совершено на улице Бородина. После расправы над первой жертвой злоумышленник переместился в магазин торговой сети «Монетка».

«Там кругом кровища. Он ранил троих, один скончался на месте ЧП», — рассказал очевидец.

В настоящее время на месте происхождения работают оперативно-следственные группы. За комментарием по факту инцидента агентство обратилось в Следственное управление СК РФ по Свердловской области. Актуальная информация будет опубликована по мере поступления официальных данных.

