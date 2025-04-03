Стримы с порно принесли 16 жителям разных регионов РФ более 3 млн руб. прибыли

Прокуратура направила в Центральный районный суд дело против участников преступного сообщества, которых обвиняют в производстве и распространении порнографических материалов, сообщили novostivolgograda.

Источник в силовых структурах рассказал изданию, что в работе онлайн-порностудии участвовало 16 жителей разных регионов РФ. Установлено, что в кадре появлялись шестеро молодых людей. Еще 10 человек помогали в организации, съемках и поиске клиентов.

По данным издания, первыми на след вышли волгоградские оперативники. Они собрали большую доказательную базу: порновидео, которые теперь заблокированы для просмотра в Сети. Правоохранители установили, где велась съемка, провели обыски в квартирах.

«Все происходило в форматe онлайн-стримов — трансляции велись с арендованных квартир в Волгограде, Челябинске и Ростове-на-Дону. Без крайностей и извращений, но все равно порнографы нарушали закон», — рассказал источник.

По версии следствия, нарушители закона заработали более 3 млн руб. Заказчики переводили деньги, чтобы им открыли доступ к трансляции. В настоящее время трансляции нейтрализовали. Оборудование, которое использовали во время съемок, также изъято.

Ранее сообщалось, что в Башкирии учителя отстранили от работы за просмотр порно во время урока.