В Башкирии учителя отстранили от работы за просмотр порно прямо на уроке

Учитель одной из школ Башкортостана был замечен за просмотром порно во время урока, после чего был отстранен от обязанностей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

В одной из школ Республики Башкирия произошел инцидент. Там во время урока учитель физики и технологии взялся просматривать порно на компьютере. При этом он забыл отключить подсоединенный к компьютеру проектор.

«Никто бы об этом не узнал, если бы не огромный экран проектора у него за спиной, куда транслировалась картинка», — указал микроблог.

Вслед за этим преподавателя отстранили. В его отношении ведется служебная проверка.

Ранее сообщалось, что рэпера Oxxxymiron* обвинили в развращении школьниц. Об этом рассказали трое поклонниц его творчества, которых музыкант принуждал сексу в то время, когда они еще не были совершеннолетними.

*признан иноагентом в РФ.