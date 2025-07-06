Строительство «вегетарианского» ЖК под Петербургом закончилось уголовным делом

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав дольщиков в Ленинградской области, сообщил телеграм-канал СК России по Ленинградской области.

По информации РБК, чтобы стать собственником квартиры человеку предстояло ответить на несколько вопросов. Застройщик намеревался создать место, где будут жить исключительно единомышленники. Предполагалось, что покупатель отказался от мясной и алкогольной продукции, исключил употребление табачных изделий. Первые квартиры продали в 2016 году. Планировалась, что собственники въедут уже в 2021 году. В настоящее время строительные работы не завершены.

По данным издания, собственники предполагают, что застройщик пытался сэкономить. Компания получила разрешение на строительства не каждого корпуса, а всего объекта. В итоге фирма начала отставать по срокам. Вводить дома в эксплуатацию можно исключительно, когда будут готовы абсолютно все квартиры. Дольщики неоднократно обращались в различные инстанции.

В региональном СК сообщили, что обращения в инстанции не принесли желаемого результата. Решено о возбуждении уголовного дела.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении.

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