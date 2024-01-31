Сценарист Шигина стала доверенным лицом Путина из-за развития событий в зоне СВО

Спикер отметила, что Владимир Путин — опытный политик, который имеет многолетний опыт работы на должности президента. Во времена, когда в стране СВО, важно не допускать ошибок. Олеся Шигина видит, что действия правительства приносят положительный эффект. Не доверять Путину у нее нет повода.

«Потому что по последним действиям я вижу, что все больше и больше у верховной власти понимания, что происходит на войне и как с этим быть», – сказала Шигина.

Спикер отметила, что в России важно развивать образование и культуру, необходимо наращивать производство. Все это станет возможным исключительно после победы в зоне СВО. Сейчас не то время, когда к власти может прийти новый человек, не знающий все правил игры на международной арене.

Собеседница «Абзаца» считает, что в момент, когда в зоне СВО находятся российские военные, не стоило бы вообще проводить выборы. Президент Владимир Путин не смог не предоставить возможность россиянам сделать свой выбор, ведь так велит закон.

Ранее мы сообщали, что в ЦИК представили 315 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина.