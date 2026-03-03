Стучал в дверь и сломал ручку: пенсионер угрожал ножом 67‑летнему соседу

В Кузбассе сотрудники Росгвардии прибыли на вызов и сразу задержали мужчину, который выходил из подъезда с ножом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В пресс-службе ведомства проинформировали, как проходил конфликт между двумя пенсионерами.

По данным ведомства, за помощью обратился 67-летний житель многоэтажного дома в Новокузнецке. Он рассказал, что в дверь настойчиво стучится 66-летний житель соседнего подъезда. Горожанин требовал открыть дверь и угрожал ножом. Отказ выполнить требование еще больше провоцировало агрессию.

«Получив отказ, агрессивный посетитель продолжил нарушать правопорядок и повредил дверную ручку», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, сотрудникам понадобилась помощь медиков. Они вызвали на место происшествия бригаду, чтобы госпитализировать задержанного гражданина в профильное медицинское учреждение. Причины конфликта между пенсионерами не указаны. Своими действиями сотрудники Росгвардии защитили жителей многоэтажного дома.

В ведомстве также напомнили о возможности установить кнопку тревожной сигнализации. В случае необходимости сотрудники оперативно прибудут по указанному адресу и окажут квалифицированную помощь.

