Студент, но не иждивенец: юрист развеял миф об алиментах для учащихся до 23 лет

Эксперт рассказал, что действующее законодательство в вопросе начисления алиментов достаточно последовательное и четко урегулировано. Родители обязаны материально обеспечивать детей до достижения ими 18-летнего возраста. Факт очного обучения в вузе или колледже — не основание для получения алиментов от родителей. Права родителей и их детей урегулированы действующим Семейным кодексом (статья 80 СК РФ).

Илья Русяев также обратил внимание на отношение к данному вопросу высшей судебной инстанции.

«Верховный Суд в постановлении пленума от 26.12.2017 № 56 прямо указал, что трудоспособные совершеннолетние дети, обучающиеся очно, к лицам, имеющим право на алименты по ст. 85 СК РФ, не относятся», — пояснил он. Более того, как отметил юрист, это подтверждается и обзором судебной практики президиума ВС от 13.05.2015, где отмечено, что суды, взыскивавшие алименты на здоровых студентов-очников, делали это ошибочно.

Эксперт отметил, что исключением станут два случая. Первый — наличие у совершеннолетнего ребенка инвалидности. Юридически такие граждане называются нетрудоспособными.

«Второе: родители могут добровольно заключить нотариальное соглашение об уплате алиментов, в котором предусмотрят выплаты и после 18 лет, например на период обучения, — добавил он, подчеркнув, что это именно добровольный договор.

Илья Русяев также затронул тему возможных изменений в семейном законодательстве. Он напомнил о законопроекте, который Минюст представил для публичного обсуждения в октябре 2024 года.

Документ предполагал внесение в Семейный кодекс новой статьи, обязывающей родителей обеспечивать совершеннолетних детей, обучающихся очно, до достижения ими 23 лет. По словам юриста, инициатива уже поступила в Госдуму и получила поддержку уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая призвала ускорить ее рассмотрение.

«На февраль 2026 года этот закон не принят», — резюмировал Илья Русяев, предупредив, что пока он не вступит в силу, суд не может взыскать алименты на здорового совершеннолетнего студента.

