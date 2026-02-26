Прощай, МРОТ: с 1 марта единое пособие на детей начнут считать по-новому

С 1 марта в России вступает в силу новый порядок расчета единого ежемесячного пособия, который может существенно расширить круг получателей господдержки. Главное новшество заключается в отказе от привязки к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) — теперь базовым ориентиром станет средняя номинальная зарплата по конкретному региону. Как пояснила для REGIONS адвокат Ольга Каменская, важно не путать пособие с алиментами: если первые являются прямой помощью государства семьям с низким доходом, то вторые остаются обязательством одного родителя перед другим.

Основные изменения в системе начисления выплат можно представить следующим образом:

Новая точка отсчета: доход семьи теперь сравнивают не с МРОТ (который в 2026 году равен 27 093 рублям), а со средней зарплатой по региону за прошлый год.

Учет алиментов: если выплаты на ребенка не закреплены судебным актом, фонд посчитает их долю от средней региональной зарплаты. Сумма в доходе семьи визуально вырастет, так как средние заработки по экономике значительно выше МРОТ.

Сохранение долей: процентные ставки по алиментам остаются прежними — 25% на одного ребенка, 33% на двоих и 50% на троих и более детей.

Актуальность данных: при расчетах используются сведения Росстата. До публикации свежих годовых отчетов ведомство вправе применять цифры позапрошлого года.

Можно разобрать нововведение на примере московской семьи с двумя детьми и общим доходом родителей в 60 тысяч рублей. Ранее такая семья могла не пройти по критериям из-за жесткой привязки к МРОТ. Однако, учитывая, что средняя зарплата в столице значительно выше (около 130 тысяч рублей за 2024 год), теперь «порог входа» смещается, и право на пособие подтверждается.

Юрист Елена Рудакова подчеркивает, что такие перемены могут стать «палкой о двух концах». В субъектах с высокими средними зарплатами получить выплату станет проще, однако в регионах, где этот показатель завышен статистически, часть семей рискует лишиться господдержки. Эксперты рекомендуют родителям самостоятельно проверить актуальные данные на сайте Росстата перед подачей заявления, чтобы заранее оценить свои шансы на получение выплат в новых правовых условиях.

