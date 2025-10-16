Студент провел эксперимент: можно ли выжить на стипендию

Студент одного из ростовских вузов Денис Павлюк провел личный эксперимент — посчитал, на что ему хватит стипендии в размере 4500 руб., сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, молодой человек отказался от развлечений и составил список из наиболее необходимых продуктов. В конце месяца студент подвел итоги. На продукты он потратил более 3 тыс. руб. Однако приобретенных продуктов не хватило до конца месяца: к третьей неделе закончились мясо, овощи и фрукты. Денег для похода в магазин также не было. Остались только крупы.

Студент рассказал, что в учебное заведение он добирается на автобусе. На протяжении недели пользуется транспортом два раза в день. В месяц ушло ориентировочно 1,5 тыс. руб.

«Я больше думал о еде, чем об учебе», — признался Денис.

Студент признался, что под конец месяца у него был выбор — дойти до учебного заведения пешком, чтобы потратить сэкономленные деньги на еду, или же проехать на автобусе, но остаться голодным. Денис считает, что прожить на стипендию возможно, но при условии очень скромного образа жизни. Кроме учебы, больше ездить никуда не получится. Если студент заболеет или произойдет форс-мажорная ситуация, он столкнется с большими финансовыми сложностями.

