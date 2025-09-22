В Подмосковье более 5 тыс. детей-сирот начнут получать губернаторскую стипендию автоматически

В сентябре 2025 года более 5 тыс. детей-сирот в Подмосковье начнут получать губернаторскую стипендию в размере 6 тыс. рублей ежемесячно в автоматическом режиме. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Эта выплата назначается автоматически и поступает на счета студентов. В этом году более 1,3 тыс. первокурсников впервые получат эту поддержку», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Данную меру поддержки предоставляют сиротам, которые обучаются очно в учебных заведениях среднего специального и высшего образования. В регионе им предоставляют и другие региональные и федеральные меры поддержки. Так, например, им доступны обеспечение жильем по достижении совершеннолетия, бесплатный проезд в городском транспорте, обучение на подготовительном отделении вуза за счет бюджета и не только.

