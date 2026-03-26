Студент техникума за карту с бонусами в 500 руб. выплатит пенсионерке почти 1 млн руб.

Студент техникума заинтересовался акцией, которую предлагал банк. Он получил бонусы в размере 500 руб. за оформление карты, со временем попавшей в руки мошенников. Теперь молодой человек вынужден отдавать обманутой пенсионерке почти 900 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

21-летний студент техникума в Мариинске в суде рассказал, что не следил за местоположением банковской карты. Он оформил ее исключительно для получения бонусных средств. Предположить, как карта могла оказаться у злоумышленников, не смог. Однако в случае мошенничества ответственность несет собственник карты, поэтому студенту не удалось отказаться от оплаты средств.

«Решил участвовать в „акции“, бонусными деньгами воспользовался, где карта – не знает», — рассказывает пресс-служба мариинского горсуда.

По данным издания, жертвой мошенников стала 75-летняя бабушка. Еще в феврале 2024 года она перевела злоумышленникам 845 тыс. руб. Суд добавил к сумме проценты за пользование чужими средствами и назначил студенту выплатить потерпевшей практически 900 тыс. руб. Мошенники сняли похищенные средства в банкомате Новосибирска. Потерпевшей стала жительница Красноярска.

