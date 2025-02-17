Студента-каратиста из Краснодара подозревают в насилии над семерыми детьми

В Казани задержан 18-летний студент-спортсмен из Краснодара, который может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По данным источников KazanFirst, молодой человек был задержан в ноябре 2024 года. Его подозревали в насилии над 13-летнем мальчиком. В ходе расследования выяснилось, что впервые студент совершил аналогичное преступление еще в 2022 году. После были другие преступления. Каждый раз потерпевшими становились мальчики в возрасте от 10 до 16 лет, которые участвовали в соревнованиях по каратэ.

«Один из случаев произошел во время международных соревнований по киокусинкай, которые проходили в столице Татарстана с 29 ноября по 2 декабря 2024 года. Тогда с заявлением о насильственных действиях в полицию обратились родственники 15-летнего юноши», — сообщил интернет-портал KazanFirst.

По данным KazanFirst, молодой человек отрицает все обвинения. На протяжении многих лет он занимается спортивной деятельностью. Неоднократно одерживал победы на турнирах по единоборствам. Студент воспользовался правом не давать показания по данному делу.

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