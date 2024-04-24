Студентам ОмГУ отклонили заявки на матпомощь из-за новых правил учреждения

Студенты ОмГУ имени Достоевского осудили новые правила университета, которые были согласованы администрацией на ученом совете 29 марта 2024 года. Они рассказали, что теперь многие апрельские заявки на получение матпомощи были отклонены, сообщает gorod55.ru .

Согласно новому регламенту, каждый студент имеет право на получение материальной помощи один раз в семестр. В заявлении необходимо указать уважительную причину, почему учащийся нуждается в дополнительном финансировании, например, произошел пожар в доме или выявили болезнь. В пресс-службе вуза Городу55 рассказали, что нововведения обусловлены законодательством РФ, согласно которому был согласован внутренний устав учреждения.

«Если раньше ежемесячные выплаты составляли 50-100 рублей, то сейчас те, кому действительно нужна помощь, могут получить от 3000 до 21000 рублей», — уточнили в пресс-службе университета.

Студенты же рассказали корреспонденту, что никто никогда не получал 100 рублей в качестве помощи. Раньше они могли писать заявление без указания причин. Например, одна студентка за период с марта 2023 по март 2024 года получила 14 700 рублей. Опрошенные учащиеся отметили, что минимальная сумма помощи составляла 450 рублей. Даже если подавать заявление на помощь каждый семестр, то по новым правилам можно рассчитывать на 12 000 рублей за год.

Всех российских студентов ожидает общее нововведение — выдача студенческих билетов и зачетных книжек в электронном формате. Пока проект реализуют в экспериментальном виде, поэтому вузы будут самостоятельно принимать решения об участии в нем. Депутат ГД Лантратова выразила опасения, что этим могут воспользоваться мошенники.