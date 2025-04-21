Студентка из Кузбасса отдала все семейные сбережения мошенникам

Студентка новосибирского вуза передала мошенникам более 4 млн руб., принадлежащих ее отцу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

В ведомстве рассказали, как аферистам удалось обмануть 18-летнюю жительницу. Злоумышленник позвонил студентке и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее счета был совершен подозрительный платеж за границу. Девушку предупредили, что ей и ее родителям грозит уголовная ответственность. Студентка поверила.

В ведомстве отметили, что студентке предложили помощь. Требовалось «обезопасить» свои деньги — все имеющиеся в доме средства положить на счет в банке. Девушка взяла из сейфа отца более 4 млн руб., которые мужчина получил после продажи автомобиля. Студентка внесла деньги через банкомат на счет мошенников. Вскоре девушка поняла, что ее обманули. Она рассказала о происшедшем родителям и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов работают над поиском злоумышленника.

«Следователем ОМВД России по г. Калтану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы», — указано в сообщении.

В полиции обратились ко всем россиянам с просьбой быть бдительными. Не стоит доверять незнакомым людям вне зависимости от того, кем они представляются. Запрещено выполнять любые действия, которые неизвестные лица диктуют в телефонном режиме или присылают на почту или через смс.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества с платежами за ЖКУ.