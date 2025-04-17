Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества с платежами за ЖКУ

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, в ходе которой они кладут в почтовые ящики поддельные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, оплата которой грозит потерей денег. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Существует и второй вариант обмана: на документе есть фальшивый QR-код для „оплаты“. Если перейти по нему, то на смартфон можно скачать вирус, который украдет данные или доступ к онлайн-банку», — добавили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что защититься от обмана можно, если оплачивать услуги через электронную платежку, которая защищена от подделок. Для ее подключения нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг через ЕСИА и нажать «Получать ЕПД онлайн» на странице сервиса. После этого нужно будет подтвердить свое согласие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.