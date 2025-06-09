Студентка медколледжа спасла на улице Кузбасса пенсионерку
Студентка медколледжа Кузбасса оказала помощь пенсионерке
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Мария Андрюхина]
В пресс-службе Министерства здравоохранения Кузбасса проинформировали, что студентка Кузбасского медицинского колледжа Анастасия Хохлина оказала на улице помощь пенсионерке, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации пресс-службы ведомства, девушка обратила внимание, что на территории остановочного комплекса лежала пожилая женщина. Студентка не растерялась и начала оказывать квалифицированную помощь. В первую очередь Анастасия проверила пульс и дыхание. Параллельно вызвала скорую. Бригада прибыла через 10 минут после обращения. Все это время студентка делала сердечно-легочную реанимацию. У женщины, которая лежала без сознания, не пробивался пульс и отсутствовало дыхание. Старания девушки не оказались безрезультативными.
«Сердце забилось! Женщина пришла в себя», — сообщил телеграм-канал Министерства здравоохранения Кузбасса.
По информации пресс-службы, медики госпитализировали пенсионерку. В министерстве выразили слова благодарности студентке Хохлиной за спасение жизни женщины, за умение сосредоточиться в экстренной ситуации и применить накопленные знания на практике.
Ранее сообщалось, что мужчину, которого затянуло в Москве в сточную трубу в реке Чертановка, до приезда спасателей спасли очевидцы.