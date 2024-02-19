Студентки Свердловского медколледжа выступят на чемпионате «Профессионал»

Отборочные соревнования на региональный этап чемпионата «Профессионал» завершились в Свердловском медколледже в Екатеринбурге, сообщает tagilcity.ru .

В России с целью повышения престижа рабочих профессий проходит чемпионат «Профессионал». Многие отрасли российской экономики нуждаются в специализированных кадрах. Мероприятие проводят для того, чтобы продемонстрировать престижность каждой специальности.

В Екатеринбурге также прошел отборочный тур. Медицинский колледж стал участником мероприятия. Студенты соревновались в том, кто грамотнее и оперативнее остальных выполнить поставленные задания. Практичность в том, что каждое задание — это реальный случай, взятый из трудовых будней медицинских сестер в хосписах и поликлиниках.

Отбор длился два дня. Сначала претендентки (их было 14 человек) выполнили необходимые задания, на основе которых определили двух самых лучших. Именно они и отправятся на региональный тур «Профессионала».

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