Около 640 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Благодаря программе «Приведи друга» в медицинские учреждения Подмосковья трудоустроились уже 638 медработников, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что всего по данной программе в регионе нашли работу 357 врачей и 281 средних медицинских специалиста.

«Мы стараемся привлекать на работу в Подмосковье новые медицинские кадры, а также поддерживать тех, кто уже работает в наших медорганизациях», — подчеркнула Светлана Стригункова.

Как напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, программа «Приведи друга» пользуется большой популярностью у медсестер, фельдшеров, участковых терапевтов и педиатров.

За привлечение медицинского специалиста по данной программе предусмотрена премия. Она выплачивается в два этапа: 50 процентов — при трудоустройстве, остальная часть — после трех месяцев работы.

Программа «Приведи друга» реализуется в Московской области с 2022 года. За трудоустройство медсестры или фельдшера медицинский специалист получит выплату в размере до 25 тысяч рублей, врача — до 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что все поликлиники, стоматологии и женские консультации Подмосковья приведут к единому стандарту.