В Подмосковье опубликовали актуальный донорский светофор

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, в регионе требуются доноры со второй отрицательной группой крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Донорская кровь необходима для пациентов, которым требуется переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отметил исполняющий обязанности заведующего экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Николай Тришин.

Доноры могут посетить областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00, его обособленные структурные подразделения — с 8:00 до 13:00. Ими могут стать совершеннолетние граждане России или иностранные граждане, пребывающие в стране на законных основаниях более года. При этом у них не должно быть медицинских противопоказаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.