Студенты МГУ нашли способ заработка: продают места для родных однокурсников на вручение дипломов

По информации канала, руководство вуза решило, что в нынешнем году на церемонию награждения дипломов могут допустить только одного родственника выпускника. Одни студенты расстроились, потому что в Москву уже приехала их большая группа поддержки. Другие выпускники, которые не ждали гостей на мероприятие, решили заработать. Они продают место, предназначенное для их родных. Вход будет осуществляться строго по спискам.

«Когда несколько сделок уже были заключены, продавцов и покупателей "припугнули" — о схеме донесли руководству факультета, которое предупредило, что будет проверять связь приглашенного и "прикрепленного к нему студента"», — сообщил SHOT.

По информации канала, количество предложений сократилось, но спрос остался. Некоторые выпускники уверены, что реально никто не сможет проверить данные о гостях мероприятия. Изначально приобрести место можно было за 5 тыс. руб., но в некоторых случаях сумма лота достигала 20 тыс. руб. SHOT предположил, что место мог приобрести любой человек.

Ранее сообщалось, что ведущие вузы России подняли цены на обучение.