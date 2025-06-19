Ведущие вузы России подняли цены на обучение

В преддверии нового учебного сезона в России большинство ведущих высших учебных заведений (вузов) начали увеличивать стоимость своих образовательных программ, пишут «Ведомости».

Отмечается, что в семи из десяти крупнейших вузов страны цены на обучение выросли минимум на 15% по сравнению с 2024 годом, а в некоторых университетах — на значительные 50-60%.

Особенно заметное повышение зафиксировано в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Там стоимость обучения по ключевым направлениям, например, по программе «прикладная математика и информатика», увеличилась на рекордные 64%.

В Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова (МГУ) цены на такие популярные направления, как «лечебное дело» и «востоковедение и африканистика», выросли на 40% и 32% соответственно.

Аналогичные тенденции наблюдаются в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана (МГТУ), Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), где также зафиксировано увеличение цен на программы по прикладной математике и информатике.

Как отмечают источники, стоимость обучения увеличилась из-за увеличения затрат и изменения финансовых моделей. Так, рост бюджета вдвое в МФТИ повлиял на увеличение стоимости для платных студентов, а в МИФИ цены устанавливаются на основе стоимости программ.

В Финансовом университете при правительстве РФ повышение соотносится с уровнем инфляции, а в МГТУ — с привлечением отраслевых специалистов, обновлением материально-технической базы и ростом операционных расходов.

Стоит отметить, что правительство России с 1 сентября 2025 года планирует ограничить количество платных мест в вузах. Распределение таких мест будет зависеть от качества приема, успешности трудоустройства выпускников и уровня их заработных плат.

Ранее сообщалось, что вузы Подмосковья вошли в число лучших в стране по подготовке педагогических кадров.