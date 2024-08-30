Студенты первой группы проекта «Женский батальон» завершили учебу в Новокузнецке

Студенты первой группы проекта «Женский батальон», ориентированного на борьбу с дефицитом кадров в регионе, завершили учебу в Новокузнецке, сообщил sibdepo.ru.

Пресс-служба НТА — Национальной транспортной ассоциации — отметила, что одна из выпускниц курса Мария Попова уже проходит практику. Она стажируется, чтобы работать водителем автобуса. В городе данную должность занимают исключительно мужчины.

В пресс-службе пожелали Марии удачи и выразили уверенность, что у нее все получится. Женщина-водитель в рамках обучения объезжает препятствия, осваивая азы вождения. Сотрудники также положительно оценивают умения и старания выпускницы курса.

На следующей неделе с транспортной компанией подпишут договора 18 выпускников уже второй подгруппы, которые также оканчивают обучение.

Ранее сообщалось, что кузбассовца осудят за скрытие ДТП со смертельным исходом.