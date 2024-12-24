Студенты-спасатели в праздничных костюмах забрались в окна к пациентам больницы Кузбасса

Дед Мороз и Снегурочка-альпинисты забрались в окна к пациентам Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова, чтобы поднять настроение юным пациентам в преддверии Нового года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что подобная акция проходит в регионе четвертый год. Волонтеры преследуют две цели: создать атмосферу волшебства накануне Нового года и подарить ребятам подарки. Некоторые общественники переоделись в костюмы снеговика и других сказочных персонажей. Они проводили конкурсы, загадывали пациентам загадки и пели вместе с ними песни.

«Добровольцы Кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей спускаются с крыши стационара и стучатся в окна детям, которые проходят лечение в детской областной», — указано в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба предоставила фото. В костюмы Деда Мороза переоделись несколько будущих спасателей, которые взбирались в окна палат при помощи альпинистского снаряжения. Ребята были рады встречи со сказочными героями. Они улыбались и проявляли активность во время различных конкурсов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки семей с детьми в регионе.