Субсидия на кафе обернулась уголовным делом: россиянин потратил 350 тыс. бюджета не на бизнес, а на себя

Житель Кузбасса получил в Управлении социальной защиты населения администрации 350 тыс. руб. на развитие бизнеса. Вместо предпринимательской деятельности он оказался фигурантом уголовного дела, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных денежных средств в Тайге. Местный житель обратился в Управление социальной защиты населения. Он заявил о намерении открыть кафе. Мужчина сообщил, что деньги потратит на специализированное оборудование. В январе 2024 года горожанин получил деньги.

«Решением компетентного органа заявление мужчины было удовлетворено, на основании заключенного социального контракта ему предоставлена помощь в размере 350 тыс. руб.», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, горожанин нарушил условия договора: полученные деньги он потратил на собственные нужды. Оборудование закуплено не было. Сотрудники прокуратуры провели проверку, на основании которой приняли решение о возбуждении уголовного дела. Прокуратура города контролирует ход расследования.

