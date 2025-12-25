«Зай, уйди от родителей в другую комнату»: мошенники нагло пристают к детям через Roblox

По информации россиянки, аферисты активировали внимание к ее дочери в игре Roblox. Злоумышленники предложили девочке получить деньги, которыми можно пользоваться в игре. Взамен требовалось, не привлекая внимание родителей, взять телефон мамы и сфотографировать все установленные приложения.

По данным горожанки, девочка проявила стойкость. Она отказала. Тогда мошенники начали угрожать ребенку. Девочка ответила, что они могут делать все, что захотят. История этой семьи закончилась удачно. Однако кемеровский юрист Анастасия Самарова отметила, что подобные виртуальные атаки мошенников — не редкость.

«Разговор строится примерно так: — привет, зай. Ты сейчас одна в комнате или с кем-то? — с родителями. — хорошо, зай, уйди в комнату, чтобы никто тебя не видел», — иллюстрирует Анастасия Самарова.

Юрист уверена, что многие мошенники заводят аккаунты в играх. Эксперт рекомендует родителям периодически аккуратно проверять, с кем именно виртуально общается ребенок. Желательно не оставлять без присмотра телефоны с банковскими приложениями. Важно регулярно проводить профилактические беседы с детьми на тему того, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.

Ранее сообщалось, что мошенник, назвавший точный адрес налоговой, едва не получил доступ к телефону журналистки.